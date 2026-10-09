Un percorso d'amore e di devozione che ha avuto inizio quando un piccolo gruppo di amici del paese ha deciso di fare qualcosa di importante per la comunità.

A Cabras l'Avis ha festeggiato il suo 35° anniversario con tanto di torta, un pranzo tutti assieme, musica e tanta allegria. Ma anche con la consegna di tanti riconoscimenti per chi dona il sangue da tanto tempo: persone "speciali" e indispensabili. Un traguardo di solidarietà e impegno che spinge a continuare a regalare vita ogni giorno.

L'Avis di Cabras può contare su 150 soci donatori. Un esercito di volontari, uomini e donne, che più volte all'anno donano il proprio sangue. «Sembriamo tanti, ma in realtà siamo pochi - commenta Giovanni Camedda, il presidente dell'associazione - Dico questo perché c'è sempre bisogno di sangue, non si è mai abbastanza. Purtroppo, non si considera mai che tutti noi potremmo averne bisogno, magari a causa di un incidente. Ecco, io inviterei a pensarci».

Giovanni Camedda fa una riflessione: «Se i donatori non ci fossero, ci sarebbero molti più morti. Possiamo comprare tutto, ma non la vita. La festa che abbiamo voluto organizzare è servita a ringraziare e onorare tutti coloro che portano avanti questa missione per aiutare gli altri».

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