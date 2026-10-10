Il “Coro Ghentiana” di Ruinas, nel fine settimana, sarà grande protagonista in Veneto. Il sodalizio ruinese, infatti, ha previsto concerti tra Bassano del Grappa, Asiago e Padova per la rassegna “Voci di Sardegna tra le terre Venete”.

Un programma di due giorni, tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, che unisce lo scambio corale, la memoria storica, la funzione religiosa e l'incontro con la comunità sarda locale. Dopo l’incontro di ieri con il Coro “Vecchio Ponte”, a Bassano del Grappa, occasione di confronto e condivisione, oggi impegni al Sacrario Militare di Asiago, a Padova nella Basilica di Sant’Antonio e nel circolo sardo di Padova.

«Chiuderemo la due giorni al Circolo Sardo ‘Eleonora d’Arborea’ – affermano da Coro Ghentiana - Sarà un momento di ritrovo e di festa insieme ai tanti sardi che vivono in Veneto e a chiunque voglia unirsi a noi a fine giornata».

Il programma del Coro Ghentiana prevede per oggi, alle 11, Sacrario Militare, «È una tappa doverosa e sentita – commentano dal Coro - in quel sacrario riposano tantissimi soldati sardi caduti durante la guerra. Il nostro canto lassù è un omaggio alla loro memoria».

Nel pomeriggio, alle 17, appuntamento a Padova (Basilica di Sant’Antonio), con i canti tradizionali durante la Messa. Alle 19, chiusura nel circolo Culturale-Sardo, con la festa sociale e i canti con la comunità.

© Riproduzione riservata