Oristano, cedimento in via San Simaco: strada chiusa al trafficoL’intervento della Polizia locale dopo che è stato rilevato un dissesto nella parte centrale della strada: domani il via ai lavori
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Via San Simaco chiusa al traffico a Oristano per un cedimento della carreggiata. Il provvedimento è stato disposto dal Comando della Polizia Locale dopo che è stato rilevato un dissesto nella parte centrale della strada, che interessa anche la condotta idrica sottostante.
Per ragioni di sicurezza è stato interdetto il transito nel tratto compreso tra piazza Sant’Efisio e via Lepanto. La chiusura è stata adottata in via precauzionale per tutelare l’incolumità pubblica e consentire le verifiche tecniche necessarie sull’area interessata dal cedimento.
L’intervento di riparazione è già stato programmato. Nella mattinata di domani i tecnici di Abbanoa entreranno in azione per sistemare la condotta danneggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale.
Solo al termine dei lavori e degli accertamenti tecnici sarà valutata la riapertura della strada al traffico veicolare.
Nel frattempo il Comune invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente nella zona e a utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi alla circolazione.