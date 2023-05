Nuovi Ascot ma anche nuovi orari in diversi ambulatori dell’Oristanese.

L’ambulatorio per i pazienti rimasti senza medico di base che aprirà venerdì a Baratili San Pietro, dalle 8.30 alle 13.30, sarà a disposizione di tutti i cittadini privi di medico di famiglia residenti, oltre che nel comune di Baratili, anche a Cabras, Nurachi e Riola Sardo. Contestualmente però saranno rimodulati i turni dell’ambulatorio di Nurachi (con sede in corso Eleonora, n. 62) che sarà operativo nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 13.30.

«Grazie alla collaborazione con il Comune di Baratili, che ha messo a disposizione un suo ambulatorio, e ai medici che si sono resi disponibili a effettuare un turno nella nuova sede, siamo riusciti ad aprire un Ascot anche in questo centro – afferma il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi -. In questo modo non solo garantiremo la copertura sanitaria di base ai cittadini del territorio, ma renderemo il servizio ancora più capillare e diffuso sul territorio, per permettere anche a quanti hanno difficoltà a spostarsi da un paese all’altro di accedere più agevolmente all’ambulatorio».

Ma non è tutto. Grazie all’attribuzione dell’incarico a un medico di medicina generale nel terralbese, a Marrubiu l’ambulatorio straordinario di via Deledda sarà aperto il giovedì, dalle 9 alle 14. Mentre quello di Uras, in via Marconi, il martedì dalle 9 alle 14. La Asl di Oristano fa sapere che attualmente sono 15 gli ambulatori straordinari di comunità attivi in provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili San Pietro, Busachi, Fordongianus, Marrubiu, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Simaxis, Tramatza, Villaurbana, Uras e Zeddiani, per un totale di circa 12.500 cittadini assistiti. L’Ascot di Solarussa, aperto temporaneamente, è stato invece chiuso con l’arrivo di un nuovo medico di famiglia. I giorni e gli orari di apertura aggiornati dei singoli ambulatori sono consultabili sul sito www.asl5oristano.it.

