Cambia il modo per scegliere il pediatra.

La direzione generale della Asl 5 ha comunicato che non è più attiva la modalità di scelta del via pec, che era stata introdotta in via straordinaria per venire incontro alle richieste delle famiglie ed evitare file allo sportello “Scelta e revoca” di Oristano, nei palazzi di via Carducci.

Un problema adesso superato, secondo la Asl, con l’attivazione da parte della Regione della scelta del pediatra on line tramite il portale “Zente Web”.

«In alternativa la scelta del pediatra può sempre essere effettuata in presenza presso l’ufficio “Scelta e Revoca” del distretto di Oristano, in via Carducci 41, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8 alle ore 12,30 - si legge in una nota della Asl - Gli altri orari degli uffici “Scelta e Revoca” dei distretti di Ales-Terralba e Ghilarza-Bosa sono presenti nel sito della Asl, nella sezione Scelta e revoca del medico e del pedoiatra».

