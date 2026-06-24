Il Comune di Oristano cerca un milione di euro per completare il nuovo Palazzetto dello sport di Sa Rodia e sfruttarne finalmente tutte le potenzialità. La Giunta ha approvato la partecipazione al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, candidando un progetto da 1,1 milioni di euro che punta a rendere pienamente utilizzabili gli spazi ancora incompleti della struttura.

L’intervento nasce dalla necessità di rispondere alla crescente domanda di utilizzo da parte di società sportive, scuole, federazioni e associazioni, oggi costrette a fare i conti con una disponibilità di spazi insufficiente rispetto alle richieste.

Il progetto prevede il completamento di una palestra al piano terra, la trasformazione di due grandi locali del primo piano – inizialmente destinati a ristorante – in nuove palestre, la realizzazione di uffici, sala doping, sala massaggi e altri spazi di supporto per atleti e organizzatori. Previsti inoltre l’adeguamento della sala convegni polifunzionale, il completamento del bar e il miglioramento delle aree esterne con nuove recinzioni e sistemi di illuminazione.

L’obiettivo è consentire lo svolgimento contemporaneo di più discipline sportive, aumentare la capacità ricettiva dell’impianto e renderlo ancora più attrattivo per manifestazioni regionali e nazionali. Non solo sport: già nel 2024 il Comune aveva acquistato uno speciale tappeto protettivo per il parquet dell’arena, pensato per ospitare anche spettacoli, iniziative culturali e altri eventi senza danneggiare la pavimentazione.

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