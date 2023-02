Dal disegno delle sopracciglia al contorno delle labbra. Senza dimenticare il mascara, utile per valorizzare gli occhi. L’obiettivo del resto è solo uno: far sentire le donne belle anche durante le terapie. La Lilt di Oristano guidata dalla presidente Eralda Licheri ancora una volta scende in campo per aiutare le donne che combattono contro il tumore. Il progetto si chiama “Ho un trucco per ricominciare” e sarà possibile grazie alla disponibilità delle make-up artists dell'istituto di bellezza Pleasure di Oristano che saranno a disposizione gratuitamente e con tanto cuore.

Loro daranno consigli sul trucco e su come valorizzare il viso spesso segnato dalle terapie oncologiche. L’appuntamento è per sabato al centro estetico di Oristano. Le interessate possono rivolgersi all’associazione.

“Le richieste anche questa volta sono già tantissime - spiega la presidente della Lilt Eralda Licheri - E questo non può che farci piacere. Tempo fa le ragazze del centro mi chiesero come era possibile aiutare le donne, da quel momento è nato questo progetto. Un modo per tutelare lo stato di salute psicologica durante il percorso di cura oncologica. L’iniziativa viene organizzata anche in collaborazione con lo Spazio Conad nell'ambito del progetto ‘Sosteniamo le passioni’". Ma non solo trucco.

A fine mese sempre la Lilt di Oristano promuoverà anche un percorso gratuito di disassuefazione dal fumo. Possono partecipare tutti i fumatori residenti nelle province di Oristano, Cagliari e Nuoro. Previsti 12 incontri. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Imparare a prendersi cura di sé nei percorsi di remissione di malattia, riabilitazione e reinserimento professionale in donne colpite da neoplasia mammaria” finanziato dalla Regione. Il primo incontro è previsto per il prossimo 28 febbraio. Per iscriversi c’è tempo invece fino al 17.

