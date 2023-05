Battute finali in Consiglio comunale a Oristano in vista della votazione del Bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione 2023-2025.

L’assemblea civica tornerà a riunirsi lunedì pomeriggio per l’esame degli ultimi emendamenti: poco meno di una ventina quelli rimasti in sospeso dopo le ultime due sedute fiume. Finora la minoranza ha illustrato 69 proposte di modifica: tutte respinte da una maggioranza compatta che non ha mostrato nessuna apertura anche su temi più volte sollevati dalla stessa coalizione, come Sartiglia e benessere animale.

Ieri i lavori sono andati avanti fino a quasi le 23 (il giorno prima il presidente del Consiglio aveva sospeso alle 2 del mattino).

Fine settimana libero per riprendere fiato: all’appello mancano ancora 17 emendamenti che, sulla scia di quanto visto finora, dovrebbero impegnare il Consiglio per non più di due ore. Martedì le dichiarazioni di voto e la votazione finale che non dovrebbe riservare alcuna sorpresa.

