L’incendio
19 settembre 2025 alle 16:45aggiornato il 19 settembre 2025 alle 16:45
Oristano, auto a fuoco sulla 131: intervengono i vigili del fuocoIl rogo nei pressi dell'area di sosta di Tramatza
Allarme oggi a Oristano, attorno alle 13:30, per un’auto a fuoco sulla 131.
Il rogo nei pressi dell'area di sosta di Tramatza.
Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme che intanto si erano propagate a tutta la vettura, una Land Rover.
In corso di accertamento le cause dell'incendio.
(Unioneonline)
