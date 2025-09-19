Allarme oggi a Oristano, attorno alle 13:30, per un’auto a fuoco sulla 131.

Il rogo nei pressi dell'area di sosta di Tramatza.
Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme che intanto si erano propagate a tutta la vettura, una Land Rover.
In corso di accertamento le cause dell'incendio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata