Buone notizie per tanti cittadini. È in arrivo un nuovo medico di base nell’ambito 1.2 del distretto di Oristano, formato dai Comuni di Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro e Riola Sardo.

Il dottor Mauro Massa, infatti, ha accettato per un anno l’incarico provvisorio di medico di medicina generale. Lo ha comunicato la Asl di Oristano. «Nessuna preoccupazione per i pazienti dei comuni di Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro e Riola Sardo, che fanno riferimento al medico di base, la dottoressa Marina Matta, in pensione dal prossimo 11 dicembre - scrive in una nota l’azienda sanitaria oristanese - Dal prossimo 12 dicembre gli stessi pazienti potranno far riferimento al dottor Mauro Massa, che ha accettato l’incarico provvisorio di un anno come medico di medicina generale nello stesso ambito 1.2. Verrà così garantita la continuità assistenziale». Ma non solo: «I pazienti - fanno sapere ancora dalla Asl - in carico alla dottoressa Matta non dovranno effettuare la scelta di dottor Massa come nuovo medico, ma verranno assegnati dai nostri stessi uffici al dottor Massa».

