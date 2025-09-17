Per le cure mediche non urgenti arriva anche nel territorio di Oristano il Numero Unico Europeo 116117. Da martedì 23 settembre il servizio gestito dall’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza, sarà attivo nei distretti telefonici 0783 e 0785: l’utente potrà mettersi in contatto con la Centrale 116117, ubicata presso la sede Areus di Nuoro, per contattare la guardia medica, in caso necessiti di assistenza sanitaria non urgente, ma anche per avere informazioni sulla scelta e revoca dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e sulle modalità di accesso ai diversi servizi ed uffici socio-sanitari attivi nella Asl di Oristano. La centrale 116117 è collegata anche a quella dell’emergenza 118, in modo da permettere passaggi rapidi di chiamata nel caso in cui l’esigenza sanitaria del cittadino si riveli urgente. Il servizio è aperto e gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A rispondere sarà un team formato da 15 operatori più 6 infermieri, per un totale di 21 operatori, che dalla Centrale 116117 forniscono assistenza, direttamente o attraverso il trasferimento di chiamata al servizio sociosanitario competente. Nelle ore di apertura della continuità assistenziale, dove necessario, la chiamata viene inoltrata al medico (ex guardia medica), che gestirà la richiesta dell’utente. Il servizio, oltre a facilitare il lavoro dei medici grazie a una serie di funzionalità informatiche che permetteranno di identificare rapidamente la posizione del paziente, consentirà anche di avere a disposizione degli interpreti che saranno in grado di dialogare con lui in 23 lingue diverse. "Un’opzione, questa - fanno sapere dalla Asl - particolarmente utile non solo per i turisti, ma anche per i lavoratori stranieri che spesso non hanno la possibilità di esplicitare i propri bisogni di salute a causa di limiti linguistici".

