Nelle classi non solo banchi e libri ma anche topi e odori nauseabondi. È successo pochi giorni fa all’interno dell’Istituto d’arte di Oristano. Un disagio non indifferente per docenti, assistenti scolastici e alunni, che inizialmente avevano previsto anche di manifestare.

I ragazzi hanno raccontato di aver visto gironzolare, durante le lezioni, alcuni topi, immortalati anche con il cellulare. A confermare l’accaduto è lo stesso dirigente Pino Tilocca: «Tutto vero, però abbiamo già risolto il problema. Subito dopo le segnalazioni io stesso ho contattato gli uffici della provincia di Oristano per effettuare immediatamente una derattizzazione. Allo stesso tempo abbiamo anche trasferito diverse classi in altre zone della scuola. Proprio perché l’aria era irrespirabile. Gli odori che in alcuni ambienti si sentono ancora, molto meno rispetto ai giorni scorsi», va avanti il dirigente Tilocca, «dipendono forse della presenza di qualche topo morto rimasto all’interno di qualche cunicolo dopo la disinfestazione».

Non è la prima volta che i topi decidono di fare compagnia agli alunni durante le lezioni e che viene eseguita la derattizzazione: «Purtroppo la scuola si trova vicino alle campagne», spiega ancora il dirigente scolastico. «Ecco perché più volte abbiamo trovato dei ratti all’interno dell’edificio. La colpa non è nostra. L’importante è risolvere».

