Dopo l’episodio di una settimana fa in via Carpaccio, questa mattina a Oristano un altro grosso ramo si è spezzato ed è finito in strada.

Stavolta è accaduto in via Bellini, a pochi passi dalla scuola primaria. Fortunatamente nessuna conseguenza, ma un grande spavento dal momento che il crollo è avvenuto intorno alle 8.30, orario di ingresso degli studenti.

Il tronco di olmo, probabilmente già pericolante, ha ceduto per via delle piogge e del forte vento delle ultime ore ed finito tra il marciapiede e l’asfalto, mancando di un soffio un’auto in sosta. A dare l’allarme sono stati gli agenti della Polizia Municipale che hanno atteso l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco.

Preoccupa lo stato di salute delle alberature in città. Appena sette giorni fa un incidente analogo si era verificato ai margini del parco di viale Repubblica: un fusto di cipresso di grosse dimensioni si era spaccato alla base ed era piombato sulla capotta di una vettura parcheggiata. Anche in quel caso, fortuna ha voluto che nessuno passasse da quelle parti e soprattutto che l’abitacolo dell’auto, gravemente danneggiato, fosse vuoto.

