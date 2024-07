È stata una sfida vera e propria, ma non sono mancati ​​sorrisi, divertimento, prevenzione e solidarietà. Cala il sipario sulla terza edizione di Power of Sport, evento organizzato dall'associazione Sea Scout nella marina di Torregrande, a Oristano. Dal 28 al 30 giugno numerosi atleti, con e senza disabilità, si sono confrontati nelle prove di numerosi sport: volley, rugby, pallamano, skymano, baskin e tanto altro. Presente anche la nazionale di surf adaptive con il direttore tecnico Cristiano Corsi e il vicecampione europeo Matteo Salandri. Power Of Sport è più un progetto che un evento: "Per noi esistono atleti o non atleti e persone non abili o disabili - spiega Riccardo La Porta, fondatore di Sea Scout - Partendo da questo pilastro, Power of Sport intende abbattere ancora troppo le barriere dall'alto all'interno del pensiero della società odierna". La lunga maratona ha avuto inizio venerdì 28 dal litorale di Cabras, sulla sponda del Mar Morto a San Giovanni di Sinis con “Nuotiamo insieme con Nieddittas”, percorso non competitivo di 7 chilometri che 40 partecipanti hanno percorso seguendo la modalità della staffetta. Sul palco al centro del villaggio sportivo sorto sotto la torre spagnola di Torregrande si sono alternati numerosi protagonisti delle diverse realtà sportive della Sardegna e tutti hanno potuto raccontare la vita all'interno delle loro realtà e hanno posto l'accento sull'accessibilità di tutti gli sport presenti. Ma anche prevenzione, sensibilizzazione e screening: Power of Sport ha accolto Donatori Nati, associazione della Polizia di Stato che attraverso l'autoemoteca Avis è riuscita a raccogliere 40 sacche di sangue nella giornata di venerdì; l'associazione Komunque Donne era invece presente con un ecografo attraverso il quale il medico personale ha potuto effettuare lo screening per il tumore al seno in uno studio allestito all'interno della Torre spagnola.

© Riproduzione riservata