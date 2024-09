Al momento il grigio supera abbondantemente il verde. Per tre giardini cittadini, però, è tempo di rinascita. Il Comune ha affidato alla Cooperativa sociale Santo Stefano di Cagliari i lavori per la valorizzazione dell’area intitolata ad Annadina Cozzoli, in via Sa Sartiglia, di quella tra via Costa e via Cima e infine dello spazio tra vico La Maddalena e via Isili.

Obiettivo della Giunta è restituire ai tre parchi la loro funzione sociale e di aggregazione, oggi ridotta al lumicino per via delle condizioni in cui versano. L’intervento da 38mila euro consentirà «di migliorare le condizioni del verde, ripristinare i camminamenti, definire i contorni delle superfici a prato, sistemare panchine, cestini, fontanelle e illuminazione», annuncia il sindaco Massimiliano Sanna.

Entrando nel dettaglio dei lavori «nell’area fra la via la Maddalena e via Isili si interverrà con il ripristino della pavimentazione dei camminamenti e delle piazzette e del cordolo che delimita l’area verde dalla viabilità principale - fa sapere l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - saranno sistemati due pali di illuminazione per potenziare l’impianto esistente».

Il giardino Annadina Cozzoli, nel quale sarà ripristinato il prato, sarà arricchito da 4 panchine, lampioni, una fontanella e cestini. Infine lo spazio tra via Costa e via Cima; un corridoio di terra tra abitazioni private che «sarà attrezzato con quattro panchine, cestini, lampioni e una fontanella», va avanti l’assessora. In tutti e tre i casi sarà realizzato l’allaccio idrico per l’impianto di irrigazione e il perimetro sarà delimitato da siepi e colture sempreverdi.

