Non sarà una semplice competizione calcistica, ma un momento di aggregazione e rappresentanza per l'intera comunità giovanile di Oristano. È tutto pronto per la quarta edizione della Catte Cup. Il fischio d'inizio è previsto per lunedì 17 luglio alle 19: le partite si svolgeranno nei campi del seminario della città.

L’evento è stato presentato nella sala convegni dell’Hospitalis Sancti Antoni. Mattia Murru, coordinatore dell'evento, ha fatto sapere che parteciperanno al torneo 370 atleti provenienti non solo da Oristano ma anche da altre località. Anche Giorgia Leo, neo eletta presidente della Consulta Giovani, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni dalla Consulta stessa, che si è impegnata per offrire alla città un'estate all'insegna dello sport, del divertimento e dell’unione.

All'inizio della presentazione, gli assessori Maria Bonaria Zedda e Antonio Franceschi hanno portato i saluti dell'amministrazione comunale e hanno manifestato il loro sostegno al torneo. Presenti anche Monsignor Alessandro Floris, rettore del Seminario, Alisa Biancheri, calciatrice professionista, l’assessore Carmen Murru e il consigliere Iatalese. Quest’anno l'evento si propone di raccogliere fondi per le sedie job, che consentiranno alle persone con disabilità di accedere in modo facile e sicuro alle spiagge e al mare.

© Riproduzione riservata