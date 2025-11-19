Oristano, al via i vaccini anti influenzali anche a domicilioÈ necessario inviare una mail al servizio di Igiene pubblica per concordare l’appuntamento
Vaccini anti influenzali ora anche a domicilio. La struttura di Igiene e Sanità pubblica della Asl 5 di Oristano, diretta dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha infatti messo a disposizione dei cittadini e delle cittadine di tutta la provincia di Oristano, il servizio nella propria abitazione. “Per richiedere la vaccinazione a domicilio, occorrerà che l’interessato, o un suo delegato, compili il modulo e lo rinvii, completo in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail dedicato vaccinazioni@asloristano.it - fa sapere la Asl di Oristano - Una volta inviata la e-mail, occorrerà attendere la chiamata del servizio di Igiene pubblica per concordare l’appuntamento vaccinale. A questo proposito, si raccomanda di indicare, nel modulo di richiesta, il numero di telefono (del paziente o di un suo delegato) al quale si vuole essere ricontattati”.
La Asl oristanese ricorda poi che la vaccinazione a domicilio può essere effettuata solo in casi di effettiva necessità, mentre le persone che hanno la possibilità di spostarsi dal proprio domicilio dovranno fare riferimento al più vicino centro vaccinale, al medico di famiglia o pediatra di libera scelta o a una delle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/26.
Il vaccino può essere somministrato poi nei centri vaccinali, in tutti 11, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti e in 22 farmacie della provincia. L'elenco si può consultare nel sito internet della Asl.