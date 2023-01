Arresti domiciliari per Leonardo Russo, il 19enne siciliano ma residente a Oristano finito in carcere la sera di San Silvestro per aver accoltellato un 17enne di Cabras.

Accusato di tentato omicidio e di porto illegale di arma da taglio, questa sera ha lasciato la cella di Massama: la giudice delle indagini preliminari Silvia Palmas gli ha concesso i domiciliari.

Il giovane, assistito dall’avvocata Antonia Bonafede, ha risposto alle domande della Gip e del pm Valerio Bagattini durante l’interrogatorio di garanzia e ha dato la sua versione su quanto accaduto nei vicoli del centro storico. Ci sarebbe stato un battibecco per futili motivi, sarebbe stato provocato e aggredito da un gruppo di ragazzini, a quel punto lui avrebbe estratto il coltello per difendersi finendo poi per colpire un altro giovane. Russo era stato poi arrestato dai Carabinieri di Oristano.

Migliorano intanto le condizioni del ragazzo di Cabras, la ferita all’addome era piuttosto superficiale e non ci sono state complicazioni.

