Ha aggredito la moglie lanciandole contro un cellulare. È successo fuori dal Tribunale di Oristano. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla coniuge, si è presentato davanti alla moglie, scagliandole contro il telefonino.

La vittima era stata invitata a presentarsi al palazzo di Giustizia per fornire ai magistrati delle informazioni sui comportamenti del coniuge dopo l’esecuzione della misura cautelare. Terminata l’audizione, proprio mentre la donna stava andando via, è stata raggiunta dal marito che, in evidente stato di ebbrezza, le è andato incontro urlando e lanciandole, fortunatamente senza colpirla, l’apparecchio.

Ai fatti ha assistito una Guardia Giurata in servizio di portierato, che ha subito avvisato personale della Squadra Mobile che aveva poco prima partecipato all’audizione della donna, il quale è immediatamente intervenuto ma l’uomo si era già allontanato. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile procedere all’arresto dell’uomo, che ora si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

