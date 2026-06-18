Lotta al randagismo e controllo delle colonie feline: il Comune ha affidato il servizio di sterilizzazione e microchippatura di cento gatte presenti nelle colonie riconosciute del territorio. L’incarico alla società Merops Veterinaria e Ambiente per un importo complessivo di poco superiore ai 12mila euro.

L’intervento rientra nelle azioni programmate dall’Amministrazione per contenere la sovrappopolazione di mici: nei mesi scorsi la Giunta aveva approvato i criteri per la formazione delle graduatorie destinate agli interventi di sterilizzazione nelle colonie riconosciute.

Prima dell’affidamento, il Comune aveva avviato una ricognizione tra le strutture veterinarie del territorio invitando due operatori economici a presentare un’offerta. La procedura, però, si è conclusa senza riscontri. A quel punto l’ente ha interpellato Merops Veterinaria e Ambiente, unico operatore iscritto alla piattaforma SardegnaCAT ritenuto idoneo a svolgere il servizio.

Il costo previsto è di 99,50 euro più Iva per ciascun animale sottoposto a sterilizzazione e applicazione del microchip. Nel provvedimento si sottolinea come l’obiettivo dell’iniziativa sia quello di limitare la crescita incontrollata della popolazione felina, favorendo una gestione più efficace delle colonie presenti in città e garantendo migliori condizioni di benessere per gli animali.

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