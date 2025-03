L’uniforme dell’Arma ce l’aveva cucita addosso. Tanto che, nonostante fosse in pensione da qualche tempo, un anno fa era riuscito a bloccare un malvivente armato durante una rapina in banca. Francesco Ruggiu era così, sempre operativo e al servizio del prossimo. Fino a quando un male impietoso lo ha colpito e in poco più di tre mesi lo ha portato via.

Francesco Ruggiu, 62 anni, era originario di Bosa. Aveva iniziato la sua carriera nell’Arma ad Ancona poi il trasferimento a Oristano dove ha lavorato per diversi anni al Nucleo investigativo guidato dal colonnello Luciano Gavelli, poi al Rud di viale Repubblica infine al nucleo di polizia giudiziaria in cui ha seguito inchieste importanti avendo sempre massima stima e fiducia da parte dei magistrati.

A febbraio di un anno fa il suo intervento era stato decisivo per sventare una rapina nella banca di Santa Giusta. Domani tanti colleghi e amici si stringeranno alla moglie Paola e ai tre figli.

