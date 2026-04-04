Era già capitato nel periodo di Natale e Capodanno. Adesso la storia si ripete: vietato ammalarsi a Pasqua e Pasquetta. In molti centri dell’Oristanese le guardie mediche resteranno chiuse, con immancabili disagi per gli utenti e inevitabili effetti sul Pronto soccorso del San Martino ma anche sull’ospedale di Bosa e il punto di primo intervento di Ghilarza. È la stessa Asl a comunicare lo stop del servizio in diversi paesi. «Le direzioni dei distretti di Oristano, Ales-Terralba e Ghilarza-Bosa sono spiacenti per i disagi dovuti alla mancata erogazione del servizio di continuità assistenziale in diversi punti di guardia medica» si legge in una nota dell’azienda sanitaria.

La direzione generale della Asl 5 ricorda che è attivo 24 ore su 24 il numero unico europeo (Nue) 116117, che indica il punto di guardia medica attivo più vicino e può passare la chiamata al medico in servizio. Inoltre la centrale 116117 è collegata a quella del 118, in caso di situazioni d’emergenza (sul sito istituzionale e i canali social sono disponibili tutti i turni). Per il fine settimana si profila un servizio a singhiozzo, a causa della carenza di organico. L’ambulatorio di via Carducci a Oristano sarà aperto oggi dalle 10 alle 20, coperto anche il notturno di oggi e a Pasqua sarà aperto dalle 8 alle 20. Da quel momento resterà chiuso per tutto il giorno di Pasquetta, quando alle 20 inizierà un turno fino alle 8 di martedì. A Cabras stop al servizio sia a Pasqua che a Pasquetta, a Milis e Simaxis lunedì dalle 8 alle 20 l’ambulatorio resterà chiuso; a Riola sarà chiuso oggi dalle 20 e per tutta la giornata di Pasqua fino alle 20. Lunedì chiuso dalle 20 alle 8. Situazione molto critica a Samugheo dove dalle 10 di oggi e fino alle 8 di martedì non ci sarà alcun servizio di continuità assistenziale. Anche a Solarussa niente guardia medica domani dalle 8 e fino alle 20 di lunedì. Infine Villaurbana servizio fermo oggi dalle 10 alle 20 e lunedì dalle 20 alle 8 di martedì.

A Terralba, Ales e Mogoro il servizio si ferma a Pasqua e Pasquetta, ad Arborea e Baressa lunedì dalle 8 fino alla mattina successiva. A Marrubiu ambulatorio chiuso il giorno di Pasqua, a Uras e Laconi da oggi alle 8 di martedì stop al servizio. A Villa Sant’Antonio mancherà il medico dalle 20 di domani fino alle 20 di lunedì. A Sedilo niente servizio di continuità assistenziale a Pasqua e Pasquetta, a Seneghe stop dalle 20 di oggi fino alle 8 di lunedì.

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