Sono stati oltre duecento i vaccini somministrati nell’hub allestito dal Comune di Ales nella prima giornata di apertura.

I solleciti dei sindaci del distretto sanitario presieduto da Francesco Mereu, primo cittadino di Ales, hanno permesso di ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ats per la struttura allestita nella palestra dell’istituto Industriale di Ales. I sindaci delle Unioni dei Comuni della Marmilla avevano sollecitato la Regione ad autorizzare il centro vaccinale per evitare lo spostamento dei residenti nell’hub di Oristano, considerate anche le difficoltà logistiche dei trasporti.

Il personale medico e infermieristico, guidato da Rosa Murgia, ha lavorato tutta la giornata per somministrare le oltre duecento dosi dei vaccini come previsto. Per il sindaco Mereu va evidenziata la professionalità e il senso di responsabilità del team che avrebbe dovuto ultimare le operazioni di vaccinazione alle ore 19. Per evitare di dover perdere le dosi non utilizzate il Comune ha provveduto a contattare non solo i residenti di Ales ma anche del circondario.

Le operazioni di vaccinazione verranno ripetute anche questa settimana se la Regione sarà in grado di fornire i vaccini.

