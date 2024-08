Due giornate di preghiere ed eventi a cura del Comitato Leva 1974, i cinquantenni del paese. Anche la comunità di Ollastra si prepara a festeggiare Sant’Ignazio.

Oggi e domani è in programma un ricco calendario. Alle 22 in piazza Europa andrà in scena lo spettacolo del gruppo musicale Karma, a cui seguirà Dj Wender, direttamente dallo Zoo di 105 Official. Sabato mattina alle 10 è prevista la processione per le vie del paese accompagnata dai cavalieri, dal suono dell’organetto di Marco Fadda e da quello delle launeddas di Tonio Stara. Seguirà la messa nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Poi è previsto un piccolo inviato offerto dal Comitato. La sera, a partire dalle 20, in piazza Europa si terrà una cena a base di gnocchetti alla campidanese, vitella allo spiedo e tanto altro ancora. Poi balli in compagnia con il gruppo etnico Armonia Sarda. Durante la serata il Comitato passerà il testimone alla Leva 1975, il gruppo che organizzerà la festa di Sant’Ignazio e non solo il prossimo anno.

Tutti gli eventi sono organizzati oltre che dal Comitato Leva 1974 anche dalla Pro loco locale e dal Comune di Ollastra.

