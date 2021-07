Saranno concentrati sugli edifici scolastici i prossimi investimenti economici del Comune di Ollastra. Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, l’esecutivo guidato da Giovannino Angelo Cianciotto ha deliberato, all’interno dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici e patrimonio, la spesa di circa 100mila euro sulle scuole. Somme che arrivano da fondi statali riservati anche all’efficientamento energetico delle strutture.

Questa cifra andrà ad aggiungersi a circa 180mila euro, in compartecipazione tra Regione e Comune, in arrivo attraverso il programma “Iscol@”. In particolare, la serie di interventi riguarderaà gli stabili delle Scuole Elementari, Medie e la palestra presente nel complesso. Nelle prossime settimane si passerà alla fase della progettazione ed esecuzione dell’opera. “Abbiamo dato incarico – commenta il sindaco Cianciotto, 68 anni – per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per ultimare la recinzione e i parcheggi del complesso, la sistemazione delle aree interne agli edifici e le facciate esterne”.

