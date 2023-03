Il Comune di Ollastra parteciperà al progetto “Sport di Tutti – Parchi” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Un intervento che vuole promuovere l’attività sportiva di base nei territori, attraverso il sostegno alla ripresa e al rilancio del sistema sportivo, per l’incremento dell’attività fisica e sportiva, l’inclusione e lo sviluppo sociale.

Il progetto vuole arrivare alla realizzazione, in cofinanziamento, di nuove aree attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici, come nel caso di Ollastra, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto.

Il Comune, dunque, al momento della richiesta del finanziamento, dovrà mettere a disposizione un’area, interna ad un parco pubblico, che è stata individuata all’interno del giardino delle Scuole Medie di via Matteotti, priva di barriere architettoniche, dotata di illuminazione funzionante ed essere compatibile.

«Si tratta di un progetto – fanno sapere dall’amministrazione – che rinnoverà tutto il giardino. L’idea sarebbe quella di creare una palestra a cielo aperto utilizzabile non solo dagli studenti ma da tutta la popolazione». La richiesta fatta dall’amministrazione comunale ollastrina riguarda il modello progettuale definito “Large”, per un importo di spesa massimo di 35mila euro, cofinanziati al 50% dal bilancio comunale. Un’area attrezzata con un circuito a corpo libero e 8 macchine per l’allenamento.

© Riproduzione riservata