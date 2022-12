Un importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria della rete idrica è in programma a Ollastra nella giornata di domani, giovedì 22 dicembre.

I lavori di Abbanoa verranno svolti dalle 8 alle 13, in questi orario verrà sospesa l’alimentazione della rete idrica cittadina.

Nel dettaglio, saranno installate delle nuove apparecchiature di regolazione delle condotte in via Santa Severa all’altezza dell’incrocio con via San Martino.

