Non solo bestiame in mostra. A Ollastra, in occasione della tradizionale Fiera di San Marco che come sempre si svolgerà il 25 aprile attirando tantissimi visitatori da ogni angolo dell’Isola, ci saranno delle regole da rispettare per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande.

Il sindaco Osvaldo Congiu ha firmato un’ordinanza dove si legge che all’interno dell’area fieristica, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è concesso vendere cibo e bibite dalle otto del mattino e fino alle 20. Non oltre. Ma non solo: «Per le attività in sede fissa come il bar del centro abitato, le pizzerie, il chiosco di piazza Europa, nonché quello del comitato di San Costantino con sede temporanea in via Amsicora - si legge ancora nel documento firmato dal primo cittadino di Ollastra - l’orario massimo fissato è le 24». Dopo casse chiuse.

Il documento è stato inviato alla prefettura, questura, stazione dei carabinieri e Ufficio tecnico del Comune. «Prima, anche fuori dall'area fieristica - precisa il sindaco Osvaldo Congiu - l’orario massimo consentito era le 20, questa volta invece abbiamo aumentato la fascia oraria per garantire i servizi alle tante persone che saranno presenti all’evento».

