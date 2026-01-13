La missione è chiara: costruire una società più attenta, consapevole e giusta. L’associazione Effetto Palla sta portando anche nelle scuole percorsi di educazione alla cittadinanza animale, con incontri informativi e formativi, dialogici e laboratoriali.

Oggi, a Ollastra, nella scuola primaria, è stata inaugurata la mostra conclusiva di un percorso educativo, realizzato con il sostegno della Fondazione di Sardegna e dell'amministrazione comunale.

La mostra (Foto concessa)

I piccoli alunni hanno presentato i lavori nati dai laboratori ispirati al libro e all'opera sinfonica "L'incendio del bosco grande".

Un progetto che ha visto la partecipazione attiva di insegnanti e alunni, impegnati nella lettura, nell'osservazione e nell'elaborazione creativa di temi legati alla realtà animale, alla tutela della natura, agli incendi e alle loro conseguenze, con un focus particolare sulla prevenzione e sulla responsabilità collettiva.

La mostra (Foto concessa)

I bambini hanno attraversato le pagine e le immagini del libro e della rappresentazione dell’opera sinfonica ispirata a L’incendio nel bosco grande di Monica Pais, trasformando la storia di una piccola volpe che vive felice in un bosco, poi colpito dal grande incendio del Montiferru nel 2021, e che, ferita, trova cura e amore fra gli esseri umani, in un'occasione di profonda riflessione sulla fragilità del bosco, sulla forza della rinascita e sul valore della cura. Disegni, testi, installazioni e oggetti raccontano lo sguardo dei bambini sul mondo animale e sulla natura.

Ogni momento del percorso ha tenuto conto delle diverse abilità e peculiarità di ciascuno degli allievi della scuola, secondo i principi fondanti di inclusione e accessibilità che accompagnano il messaggio alla base del progetto stesso.

© Riproduzione riservata