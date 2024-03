Ollastra e Siamanna si uniscono con l’obiettivo di ottenere le risorse per installare nei propri territori più telecamere possibili.

I due Comuni hanno stipulato una convenzione per partecipare in forma associata a un bando del Ministero dell’Interno, nella speranza di ottenere i fondi necessari per rendere i due paesi sorvegliati e quindi più sicuri. La documentazione è stata approvata recentemente durante il consiglio comunale. Partecipare assieme alla gara permetterà alle due amministrazioni di acquisire più punteggio.

«Lo scorso anno sia il Comune di Ollastra sia quello di Siamanna hanno partecipato al bando autonomamente - spiega il sindaco di Ollastra, Osvaldo Congiu - entrambi i paesi però non sono riusciti ad ottenere le risorse. Ora che ci prestiamo assieme partiremo con due punti in più. Speriamo bene».

Il progetto, se i soldi arriveranno nelle casse dei due Comuni, prevede l'installazione di diverse telecamere: «Si potranno mettere in sicurezza le chiese, il campo sportivo, il parco de Is Cortis, il cimitero, la zona fieristica, ma in generale tutti i quartieri - spiega ancora il primo cittadino di Ollastra - Compreso quello dove è presente l’ufficio postale. Nessuno dimentica la rapina avvenuta lo scorso dicembre, in via Tuveri. Se ci fossero state le telecamere forse qualcuno non avrebbe agito. Chissà».

Ora dunque non rimane che attendere la risposta da Roma.

