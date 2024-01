L’obiettivo è solo uno: favorire il diritto allo studio. Il Comune di Ollastra tende la mano agli studenti con disabilità privi di autonomia per quanto riguarda il tragitto da casa a scuola e viceversa. È prevista la concessione di contributi economici alle famiglie dove sono presenti bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità rilasciata dalla Asl. Il contributo per il trasporto scolastico del minore sarà forfettario, su base mensile, per il periodo da gennaio a giugno e da settembre a dicembre. Verrà considerata prima di tutto la distanza dalla casa alla scuola.

Per i residenti nel centro urbano che frequentano le scuole del paese il contributo sarà di 40 euro. Sessanta euro invece per chi abita nel territorio extra urbano. Ottanta euro per chi frequenta le scuole oltre il territorio comunale sino a otto chilometri. Cento euro invece oltre gli otto chilometri. Il Comune fa sapere che qualora la famiglia richieda il contributo per il trasporto di più figli disabili, frequentanti la stessa o diverse scuole, il contributo potrà essere erogato a favore di un solo figlio, nello specifico colui che frequenta la scuola più distante rispetto all’abitazione di residenza. «Laddove le risorse assegnate sul Fondo di Solidarietà Comunale non siano sufficienti a soddisfare per intero il fabbisogno - fanno sapere dal Comune - verrà applicata una riduzione proporzionale del contributo a tutti richiedenti».

L’istruttoria delle domande sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali, che verificherà, per la liquidazione del contributo, le dichiarazioni rese dagli istanti. L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio.

