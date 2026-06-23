Tre giorni di sport, amicizia e comunità. Ollastra si prepara ad accogliere la terza edizione del Memorial Luigi Sardu, il torneo di calcio a 5 organizzato dall'associazione culturale e ricreativa Sa Linna Luigi Sardu, nata volontà dalla

famiglia e degli amici più stretti di custodire e rinnovare il ricordo di Luigi attraverso ciò che più lo rappresentava: lo sport come linguaggio civile, l'amicizia come pratica quotidiana, la solidarietà come gesto naturale, il piacere dello stare insieme come forma di comunità. Negli anni il memoriale è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ollastrina, capace di coinvolgere centinaia di partecipanti e di richiamare atleti e pubblico da tutto il territorio provinciale.

Un evento che trasforma la memoria in una festa collettiva e che continua a crescere nel segno della partecipazione e della condivisione. La prenderà il via giovedì 25 giugno al campo comunale di Ollastra con una giornata interamente dedicata ai più giovani e al calcio femminile. Dalle 18, saranno circa 200 i bambini impegnati nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, protagonisti di un pomeriggio che mette al centro il valore educativo dello sport e il divertimento. Accanto a loro scenderanno in campo anche le atlete del torneo femminile, una ventina di partecipanti che confermano la vitalità del movimento locale. Da venerdì 26 giugno entrerà nel vivo il torneo Open con la fase a gironi che vedrà impegnate 16 squadre, per un totale di circa 190 giocatori. Le finali si disputeranno nella serata di sabato 27 giugno, quando saranno assegnati anche i premi: 700 euro alla squadra vincitrice, 400 euro alla seconda classificata e 200 euro alla terza. La partecipazione racconta il radicamento territoriale dell'iniziativa: 5 squadre di Ollastra, 4 di Oristano, 3 di Samugheo, una rappresentativa ciascuna da Arborea, Santa Giusta, Villaurbana e Bauladu. Una geografia sportiva che unisce paesi diversi attraverso il gioco, confermando il Memorial come un ponte naturale tra comunità. Accanto all'aspetto agonistico, come da tradizione, non mancherà la dimensione conviviale. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi punti ristoro con panini, patatine, bevande e cocktail. La serata conclusiva di sabato proseguirà con musica e intrattenimento affidati al DJ Ale Zeta, trasformando il campo sportivo in un luogo aperto a famiglie, amici e appassionati. Il Memorial Luigi Sardu nasce dal desiderio di mantenere vivo un legame che continua a parlare alla comunità. Attraverso il calcio, il gioco di squadra e la partecipazione, l'associazione Sa Linna Luigi Sardu rinnova ogni anno un gesto semplice e profondo: trasformare il ricordo in un'occasione di incontro, crescita e appartenenza. A dirlo con chiarezza è il direttivo dell'Associazione Sa Linna Luigi Sardu, che affida a queste parole il senso dell'iniziativa: "Vedere ben 16 squadre al nastro di partenza della categoria principale e accogliere per la giornata inaugurale la straordinaria presenza di tutte le categorie del settore giovanile di base, insieme all'ormai tradizionale femminile, ci riempie di immenso orgoglio. Fin dalla prima edizione, il giovedì rappresenta una colonna portante del nostro Memorial, un momento in cui l'inclusione ei più piccoli sono i certi protagonisti. Luigi sarebbe stato profondamente felice di vedere tutto questo movimento, questa gioia e questo spirito di aggregazione qui sul campo di Ollastra Come Associazione, organizziamo ogni dettaglio con il sorriso, esattamente come avrebbe voluto lui".

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