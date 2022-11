Domani, a Ollastra, si terrà la “Giornata dell’Albero”, dedicata ai bambini e organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’agenzia “Forestas”.

Sarà l’occasione per coinvolgere i più piccoli sull’importanza della tutela dell’ambiente e su quanto è importante prendersi cura dell’ambiente che ci circonda.

L’appuntamento è fissato per le 10.30 in piazza Brigata Sassari, con tutti i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del paese. L’area scelta per la piantumazione è quella di “Santu Pedru” che verrà, in questo modo, anche riqualificata. Nel corso della mattinata verranno messe a dimora 150 piantine, di varie specie (tipiche del territorio), direttamente dai bambini. I piccoli, infatti, armati di paletta dovranno smuovere la terra nella quale verrà posta la piantina, e portare con se la targhetta plastificata con il proprio nome da mettere sull’alberello appena coltivato. Non solo, a fine giornata ad ogni bambino verrà donata una piantina da portare a casa e coltivare nel proprio ambiente familiare.

“Da sempre – commenta l’assessore Martina Flore – ho a cuore l’educazione ambientale, la valorizzazione del territorio e mi piacerebbe che anche i bambini che frequentano le nostre scuole capissero e fossero informati sull’importanza fondamentale del rispetto per l’ambiente. Verranno invitate le nostre scuole a partecipare alla giornata, dove pianteremo insieme gli alberi in un’area periferica incolta del nostro paese”.

