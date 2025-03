Si preparano a insegnare agli adulti come comportarsi in strada. Torna in Sardegna, nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Simaxis-Villaurbana-Ollastra, il progetto nazionale di sicurezza stradale.

Ad accogliere l’idea il Comune di Ollastra, guidata dal sindaco Osvaldo Congiu, nell’ambito di un intero semestre dedicato alla sicurezza e prevenzione dei propri cittadini. Dopo un momento formativo, ieri, martedì 11 marzo, i bambini sono stati insigniti dell’incarico di garanti della sicurezza familiare, con delega formale e consegna della fascia tricolore dalle mani del sindaco a ciascun concorrente.

«Gli studenti - spiega il sindaco - diventeranno dei modelli di comportamento. Attueranno una rivoluzione di ruoli che indurrà ad essere riconosciuti come modelli educativi attivi in una comunità educante che non sempre li riconosce come tali. Abbiamo scelto di calendarizzare alcune attività volte all’informazione ed alla formazione della nostra comunità».

«Il gioco - dichiara il dirigente scolastico Giuseppe Scarpa - aderisce agli obiettivi didattico educativi che privilegiano l’intelligenza e la partecipazione emotiva dei nostri allievi e delle nostre allieve. Crediamo fermamente che una didattica che alleni l'acquisizione di consapevolezza e autostima sia fondamentale per lo sviluppo equilibrato dei nostri giovani».

Questo approccio, noto come pedagogia emotiva, «permette agli studenti di sviluppare competenze emotive cruciali, quali la gestione delle emozioni, l'empatia e la capacità di instaurare relazioni positive».

E aggiunge: «Il progetto ci è parso coniughi perfettamente, pur mantenendo sempre la dimensione del gioco. Siamo certi che le nostre famiglie saranno liete di giocare con i loro figli e nipoti».

