Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale di Masullas, l’esecutivo guidato dal sindaco Ennio Vacca ha deliberato la concessione di un contributo straordinario all’Auser del paese. La richiesta era pervenuta nelle scorse settimane all’ente, per l’acquisto di un nuovo veicolo da utilizzare per il servizio di “Trasporto Sociale”.

La somma stanziata sarà di 7mila euro che l’associazione di volontariato, operante sul territorio da 14 anni, utilizzerà per l’acquisto del veicolo da adibire al servizio di accompagnamento rivolto ad anziani e a persone in condizioni di disagio. “Nel corso degli ultimi anni – commenta il sindaco - il Comune di Masullas ha scelto, con coerenza e responsabilità, di fondare la propria azione amministrativa su un principio chiaro: nessuna comunità può dirsi davvero forte se non è capace di prendersi cura delle persone più fragili. In questo quadro si inserisce la decisione della Giunta Comunale di sostenere con convinzione l’Auser, realtà che rappresenta un presidio sociale insostituibile per il nostro territorio e per l’intera comunità locale”. Un contributo che metterà l’associazione nelle condizioni di sostenere soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

“La richiesta di contributo straordinario presentata dall’Associazione - conclude Vacca - finalizzata all’acquisto di un nuovo veicolo per il trasporto sociale, risponde a un’esigenza concreta, urgente e non procrastinabile. Un mezzo adeguato, sicuro e affidabile non è un dettaglio organizzativo, ma uno strumento essenziale per garantire continuità, sicurezza e qualità a un servizio strategico”.

