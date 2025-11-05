Dopo i lavori di ammodernamento della struttura, ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di Nureci. Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Nella provincia di Oristano ad oggi sono 56 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 55 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione.

A Nureci novità sia da un punto di vista infrastrutturale che nell’offerta di nuovi servizi. Come in altri 74 uffici postali della provincia di Oristano, anche a Nureci sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell'Interno. Inoltre, è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. L’ufficio postale di Nureci è disponibile al pubblico secondo i consueti giorni e orari di apertura.

