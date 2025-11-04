Nurachi, una giornata per la consegna dei nuovi bidoni per il seccoI cittadini possono recarsi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
Il Comune di Nurachi ha programmato una nuova giornata per la consegna, a coloro che non hanno ancora ritirato il materiale, dei nuovi bidoni per il secco da utilizzare nel nuovo servizio di raccolta rifiuti.
L’appuntamento per ritirare i bidoni per il secco, dotati di microchip, è nell'aula consiliare del Comune per domani, mercoledì 5 novembre. I cittadini possono recarsi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Come ha fatto sapere il Comune guidato dal sindaco Renzo Ponti, possono ritirare il materiale tutti i cittadini iscritti nelle liste Tari che non l'hanno ancora ritirato. È necessario mostrare agli operatori presenti o la tessera sanitaria oppure la nuova carta d’identità.
«Insieme al bidone - fa sapere il Comune con una nota - verrà consegnato anche il nuovo calendario per la raccolta rifiuti, essenziale per seguire correttamente le nuove modalità. La collaborazione con i cittadini è fondamentale per un ambiente più pulito e sostenibile».