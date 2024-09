Conto alla rovescia per cenare sotto le stelle e assaporare i sapori del territorio. Nella corte del Museo Peppetto Pau, a Nurachi, sabato 28 settembre, dalle 19.30, si potrà vivere l'esperienza "DiVini Sapori e... altre storie” che si ripete una volta all’anno da circa vent’anni, un evento ormai atteso dal pubblico.

Durante questa edizione, le Cantine vinicole protagoniste saranno quattro: si tratta della Cantina del Rimedio, Mussura di Seneghe, Mattarena di Nurachi e la Soi di Nuragus.

A ideare e unire gli ingredienti in uno scrigno di sapori sarà lo chef Alberto Sanna. I commensali potranno gustare un ricco menù che racconta le lagune che circondano il paese. Una delle curiose caratteristiche di questa serata si trova nella possibilità, da parte di ciascun partecipante, di raccontare ciò che conosce su antichi saperi e conoscenze sul mondo dell’agricoltura e dell’allevamento, su come si viveva in secoli passati.

Ciascuno quindi, durante la “Cena tra le stelle”, potrà condividere la propria conoscenza con i suoi commensali. Saranno circa cento i posti disponibili nei tanti tavoli allestiti nell’antica corte, dove ancora è presente l'antico forno a legna, il frantoio per le olive, la cantina per il vino, la scuderia per i cavalli.

«Per tutti sarà l’occasione di gustare i prodotti enogastronomici del territorio in un contesto ricco di storia e di cultura», spiega Roberto Ponti, presidente della Pro Loco di Nurachi, organizzatrice dell’evento con il supporto del Comune di Nurachi, l’assessorato regionale al Turismo e la Fondazione di Sardegna.

