Il Comune di Nurachi è al lavoro per realizzare il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, un modo per indirizzare gli investimenti per una migliore accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici, degli edifici comunali e dei servizi. Per farlo però chiede aiuto ai cittadini, oltre che naturalmente ai tecnici.

A tutti i residenti viene chiesto di compilare un questionario presente sul sito istituzionale, in maniera anonima.

Il Comune guidato dal primo cittadino Renzo Ponti prima di porre le domande spiega cosa si intende per "barriere architettoniche e per “accessibilità”. Poi chiede in quale zona risiede il cittadino, l’età, il sesso, chi in famiglia ha problemi motori e quali sono i luoghi pubblici scelti solitamente per passeggiare. E ancora dove si consiglia di intervenire per migliorare l'accessibilità, quali sono gli edifici poco accessibili ma anche quali sono le principali criticità che i cittadini incontrano quando transitano per strada e dove.

