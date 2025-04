Il menù è ricco: ci sono cultura, libri, arte e musica. A Nurachi torna “CantinArte”, giunta alla nona edizione, organizzata dall'Associazione Domus de Ladrini, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e il Centro Commerciale Naturale.

Per tutto a maggio, ogni sabato, eventi di ogni tipo tra le antiche mura della Cantina Caddeo, in via Nuraghe, edificata nel 1800, un mix tra storia, cultura e tradizione popolare. Si inizierà sabato 3 maggio alle 19:30 con “La Battigia Traslucida”, installazione artistica firmata da Filippo Martinez. Poi salirà sul palco il musicista Gavino Murgia con un concerto jazz.

Segue il dj set di Luca Ponti. Sabato 10 maggio l'ingegnere e divulgatore Marco Buttu presenterà il libro “Marte Bianco”, scritto dopo la sua prima esperienza in Antartide nella stazione Concordia. Alle 21:30 si esibirà il Bob Forte Trio, alle 23 musiche anni 90. Il 17 maggio Davide Piras presenterà il suo lavoro “La chimica dei sentimenti”.

Poi arriverà la comicità di Simone Porcedda, Sisifo Sechi e Albert Huliselan Canepa. E infine musica di Enrico e Fabrizio Tiana. Il 24 maggio Katia Fundarò, finalista al Premio Strega 2025, presenterà il libro “Familienalbum”. Il 31 maggio Francesca Spanu presenterà la sua opera “Il corpo sbagliato”. A seguire la musica reggae.

© Riproduzione riservata