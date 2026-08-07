Sono in arrivo importanti risorse che consentiranno di realizzare interventi di sistemazione e bitumatura di numerose strade rurali nei tre comuni, migliorando la viabilità a servizio delle imprese agricole, degli operatori del settore e di tutti i cittadini residenti. Ieri è stata pubblicata la graduatoria del bando "Investimenti alle infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo delle aree rurali", e il progetto presentato congiuntamente dai Comuni di Nurachi, Baratili e Riola si è classificato al secondo posto ottenendo un finanziamneto di 900 mila euro. Ciò significa che per ogni Comune sono disponibili 300mila euro. Per quanto riguarda il Comune di Nurachi, gli interventi interesseranno le strade comunali catastalmente denominate Baracani, San Giusto e Solanas. "Questo risultato dimostra come la collaborazione e la sinergia tra amministrazioni comunali possono tradursi in opportunità concrete e finanziamenti importanti per il territorio - commenta il sindaco Renzo Ponti - Continueremo a lavorare insieme affinché questo percorso di cooperazione possa proseguire e rafforzarsi, contribuendo alla crescita, allo sviluppo e alla valorizzazione delle nostre comunità rurali". Da Baratili parla il vicesindaco Giannantonio Madau: "È stata una bella collaborazione che abbiamo fortemente voluto anche noi. Con il finanziamento di 300 mila euro, dato che la rete viaria agraria non è stata completata, contiamo di riuscire a intervenire nella maggior parte dei tratti di penetrazione". Il primo cittadino di Riola Sardo, Lorenzo Pinna: "L'intervento interesserà circa tre chilometri di strada. Due tratti sono intercomunali, uno con Baratili e uno con Nurachi. Si tratta di arterie molto trafficate".

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