Buone notizie per i cittadini di Nurachi che devono ristrutturare un edificio.

L’amministrazione comunale ha abbattuto i costi di costruzione, dovuti al Comune, per gli interventi edilizi. Grazie ad una recente delibera della Giunta è stata approvata la riduzione del costo di costruzione dovuto per gli interventi edilizi di ristrutturazione e riqualificazione urbana finalizzati al riuso dei fabbricati esistenti.

Il provvedimento prevede di concedere un contributo previsto dalla “Legge Bucalossi” (che stabilisce tutte le normative e gli obblighi riguardanti l'edificabilità dei suoli, gli oneri di urbanizzazione per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie) nella misura del 50% del costo di costruzione dovuto al Comune per gli interventi edilizi realizzati a partire dal 1 gennaio 2023 in tutto il territorio di Nurachi.

«L’intervento si pone l’obiettivo di favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati, con particolare riferimento al centro storico e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia. Tutte le informazioni per l’ottenimento del contributo, potranno essere richieste all’Ufficio tecnico comunale», fanno sapere dal Comune di Nurachi guidato dal primo cittadino Renzo Ponti.

© Riproduzione riservata