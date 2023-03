Le racchette sono già pronte. A Nurachi sta per iniziare una nuova attività sportiva. A partire da venerdì 31 marzo, dalle 15 in poi, le attività sportive di Nurachi si amplieranno con l’avvio della scuola di tennis.

Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e verrà gestito dalla società sportiva Rackets Sporting Club, coordinata dall’istruttore nazionale Barbara Cinus, tecnico di provata esperienza con alle spalle la fortunata gestione di altre scuole tennis della provincia di Oristano.

La nuova scuola di tennis formerà sia bambini ma anche i ragazzi dai 6 ai 18 anni, e avvierà anche corsi per adulti. «Il programma di avvio prevede lo svolgimento delle prove gratuite a partire da venerdì 31 marzo negli impianti sportivi presenti in via Enzo Ferrari - fa sapere il primo cittadino di Nurachi Renzo Ponti - Le attività consentiranno agli appassionati oltre che acquisire le migliori tecniche del gioco del tennis, anche un avviamento e consolidamento delle capacità motorie e di coordinamento, in un ambiente sano, educato e rispettoso. Per noi si tratta di un nuova scommessa che ci consentirà di vivere una nuova avvincente esperienza».

© Riproduzione riservata