Una battuta di troppo al bar avrebbe riacceso vecchie questioni. La discussione si è infiammata in strada, è spuntato un martello e la serata ha rischiato di finire davvero male nel centro di Nurachi.

Urla e tensione a mille, fortunatamente non si è andati oltre le minacce perché il ragazzo armato ha scagliato la mazza sul marciapiede.

L’episodio, accaduto nei giorni scorsi in corso Eleonora, ha richiamato tanti curiosi, qualcuno ha persino ripreso la scena con il telefonino e il video è diventato subito virale sui social.

Immagini che adesso passeranno anche al vaglio degli investigatori per cercare di ricostruire cosa sia realmente accaduto. Gelosia a parte, all’origine della lite ci sarebbero questioni legate al mondo della droga.

I due ragazzi, protagonisti della serata, sono già noti alle forze dell’ordine, al momento non ci sarebbe alcuna denuncia ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia.

