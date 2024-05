Alla scoperta del territorio in bici. Il Comune di Nurachi organizza la Ciclopedalata della Vernaccia, una mattinata sui pedali, in amicizia, in sicurezza, lontano dal traffico e vivendo un’esperienza unica, avvolta da una magica atmosfera d'altri tempi in compagnia di tanti amici.

L’appuntamento è per domenica 19 maggio. Partenza alle 10 da piazza Chiesa. Come fanno sapere dal Comune di Nurachi guidato dal sindaco Renzo Ponti si tratta di un percorso adatto a tutte le età e idoneo ad ogni tipo di bicicletta. In programma una merenda e la visita guidata nel sito storico di “Santu Jacu”.

Poi l’arrivo alle 12.30 al parco Pala Bidda, poi un aperitivo tutti assieme e un pranzo conviviale in allegria. Nel pomeriggio è prevista l'estrazione dei premi della lotteria.

