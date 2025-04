Buone notizie per gli ambulanti. Il Comune di Nurachi ha indetto un bando per l’assegnazione di due posteggi riservati ai produttori agricoli e ai commercianti di generi alimentari lungo il corso Eleonora, all’ingresso dell’abitato in direzione Riola Sardo. La struttura ammessa per occupare il posteggio è l’ombrellone o il gazebo con banco mobile.

L’orario di vendita è previsto dalle 8 alle 22. La concessione dei posteggi durerà invece dieci anni e sarà soggetta al pagamento della tassa annuale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Sono ammessi a partecipare al bando gli imprenditori agricoli, singoli ed associati.

Per partecipare gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro le 13 del 23 aprile al Comune di Nurachi, o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata o attraverso posta elettronica.

