Si avvicina la fine delle scuole e il Comune di Nurachi è al lavoro per mettere in piedi le attività per i bambini del paese e non solo.

Pochi giorni fa è stato pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di associazioni, cooperative e enti del Terzo Settore che si rendano disponibili a gestire e realizzare, dal 30 giugno al 31 luglio 2025, le attività nell'ambito del progetto “Centro Estivo 2025 – Summer Camp. Attività socio educative in favore dei minori”, finanziato dal Comune di Nurachi e dal Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Per partecipare alla manifestazione di interesse c’è tempo fino al 2 maggio. Come fanno sapere dal Comune, la candidatura dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e dovrà essere redatta in modo completo in tutte le sue parti e firmata dal legale rappresentante di chi si propone.

