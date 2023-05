Tutti in sella alla bici, alla scoperta degli antichi vigneti, ma anche del villaggio neolitico di Cuccuru ‘e Mari. È tutto pronto a Nurachi per la “Ciclopedalata della Vernaccia”, evento organizzato dal Comune, guidato dal primo cittadino Renzo Ponti, e dal Centro commerciale naturale in collaborazione con la Cantina della Vernaccia. La scampagnata su due ruote è in programma domani, domenica 7 maggio. La partenza è prevista alle 10,30 da piazza Chiesa.

Come fanno sapere gli organizzatori, i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, a seconda delle capacità fisiche e dell’età. Uno è più corto, adatto ai più piccoli e anche ai meno allenati. L’altro invece è di media lunghezza.

Dopo il tour al villaggio neolitico, che sarà possibile anche grazie alla presenza di un archeologo, e la visita ai vigneti, tutti i partecipanti alla ciclopedalata arriveranno intorno alle 12,30 al parco di Pala Bidda per un aperitivo. Seguirà poi un pranzo conviviale, accompagnato dai vini della Cantina della Vernaccia. L’obiettivo è quello di stare in compagnia, scoprire il territorio ma anche capire l'importanza dell’utilizzo delle due ruote.

