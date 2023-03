C’è tempo fino a domani 31 marzo per iscriversi all’Albo comunale delle associazioni.

A ricordarlo è il Comune di Nurachi. L’iscrizione infatti è uno dei requisiti per poter accedere ai bandi che promuove l’amministrazione guidata dal sindaco Renzo Ponti. All’Albo delle associazioni possono iscriversi, su apposita domanda, tutte le associazioni che hanno sede ed operano nel territorio comunale, che non hanno scopo di lucro e che perseguono fini di interesse pubblico in favore della comunità nell’ambito di diversi settori di intervento.

«Sono tenuti ad iscriversi all’Albo delle associazioni anche i comitati e le organizzazioni disciplinate dal codice civile che operano senza fini di lucro, le cui iniziative proposte perseguano l’interesse pubblico e i fini istituzionali dell’ente – fa sapere il Comune con una nota –. Non possono essere iscritti all’Albo i partiti politici, i movimenti politici, i sindacati e le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali. Sono escluse, inoltre, le associazioni sportive in quanto per esse è istituito un apposito Albo. Sono esclusi dalla concessione dei contributi, per i settori d’intervento anzidetti, le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati spontanei occasionali o informali, privi di personalità giuridica». Per iscriversi è necessario rivolgersi agli uffici comunali.

© Riproduzione riservata