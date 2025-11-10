Nuovo impegno per bambini e ragazzi delle scuole di Ghilarza e anche per i bambini che frequentano la primaria a Sedilo. Dal 7 al 14 novembre saranno infatti impegnati in un’iniziativa stimolante che avvicina bambini, ragazzi e adulti alla lettura.

Lo spiega la referente del progetto Valeria Manca, docente alla secondaria di primo grado: «La partecipazione all’iniziativa Io leggo perché da parte della I e II A , I e II B, III C della Scuola Secondaria di Ghilarza, di tutte le classi delle Scuole Primarie di Ghilarza e di Sedilo e di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia di via XVI Marzo di Ghilarza, che si attua grazie al gemellaggio con la libreria di Ghilarza, nasce con lo scopo di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura e alla scrittura proponendo agli adulti occasioni originali e coinvolgenti».

Quindi aggiunge: «Dal 7 al 16 novembre gli alunni presenteranno, presso la libreria di Bachisio Medde, attività varie di lettura, acrostici, poesie e riflessioni, con l’obiettivo di far acquistare dei libri che arricchiranno le biblioteche scolastiche. In questi tempi di poco interesse per la lettura è fondamentale partecipare a progetti che riavvicineranno i giovani ai libri. Un ringraziamento va alla dirigente Bonacattu Brasu che accoglie sempre positivamente queste proposte arricchenti e coinvolgenti».

